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05 Eylül 2018 13:07

Kocaelili minikler eğlenirken öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, devam eden etkinlik ve eğitimlerle yıl boyunca misafirlerini ağırlıyor.

Kocaelili minikler eğlenirken öğreniyor

05 Eylül 2018 13:07


Kocaeli Bilim Merkezi, eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de etkinlik ve eğitimlerle çocukları bilim ile buluşturmaya devam etti. Yoğun katılım ile tamamlanan etkinliklerde çocuklar eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Bilim Atölyeleri programlarında 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, Elektrik ve Manyetizma, Ekolojik Yaşam, Kimya ve Robotik Atölyeleri ile yaz tatilinde de eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen atölyelerde 6-13 yaş aralığındaki 240 öğrenci Bilim Atölyeleri Akademisi’nde eğitim aldı.




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