Kocaelili muhtarlar 6 ayda 1 buçuk ton atık pil topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Haziran - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında “Atık Pil Toplama Kampanyası” gerçekleştirildi. Kampanya sonrasında başarı gösteren muhtarlar için ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Ödül Törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Gülbahar, protokol ve muhtarlar katıldı.

Atık piller çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin toplanması, taşınması ve geri kazanım çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda; İlçe belediyeleri ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP ile birlikte yürütülüyor. Okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenlenip, sağlık kurumları, işyerleri gibi yerlere atık pil toplama kutuları konulmakta ve atık piller kaynağında toplanması sağlanıyor.

Atık pillerin mahallelerde ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturulması, vatandaşlara ayrı toplama alışkanlığının kazandırılması acısından, Kocaeli genelindeki Muhtarlıklarda Atık Pil Toplama Kampanyası gerçekleştirildi. Vatandaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla 12 ilçedeki muhtarlıklarda atık pil toplama kutuları yerleştirildi. Böylelikle vatandaşlar atık pilleri muhtarlıklara götürerek, kampanyaya katılımı sağlandı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak “Anlamı bir değeri olan kampanyaya katkıda bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kentimize temiz bir çevre bırakma noktasındaki gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Özellikle bu gibi kampanyalarla kentimizin kimyasal pil atıklarından temizlenmesi çok önemlidir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve TAP tarafından yürütülen Atık Pil Toplama Kampanyasına, muhtarlar tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Katılım sağlayan muhtarlar, toplamda 1 buçuk ton Atık Pil topladı. Toplanan 1 buçuk ton pil, geri dönüşüme kazandırılacak.

Gerçekleştirilen Atık Pil kampanyası kapsamında 12 ilçeden 12 birinci muhtar belirlendi. Birinci olan muhtarlara ödül töreninde tablet hediye edildi. Kampanya kapsamında en çok atık pili 226 kg ile Darıca Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş topladı.