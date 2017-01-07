Kocaelili muhtarlar terörü lanetledi

Kocaeli’de görev yapan muhtarlar Beşiktaş’taki Şehitler Tepesi’nde şehitleri andı ve terörü lanetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, ilçe muhtar dernekleriyle birlikte Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde terörü lanetledi. Yapılan törene Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Muhtarlıklar Şube Müdürü Ufuk Atabay ve ilçe muhtar derneklerinin başkanları katıldı.

Terörle mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah’tan rahmet ve başsağlığı dilendi. Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanı Rahman Güler’in duası eşliğinde Şehitler Tepesi’ne çelenk bırakıldı.