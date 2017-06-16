Kocaelililer Akçaray’ı test ettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akçaray’ı, Demokrasi Meydanı alanında yer alan Perşembe pazarına giden vatandaşlar test sürüşlerinde deneme fırsatı buldu. Pazara giden vatandaşlar alışverişlerini tamamladıktan sonra tramvayı kullanırken, Akçaray’ı test edenlerin ilk izlenimleri olumlu oldu.

Akçaray seferlerini sabırsızlıkla beklediğini ve kentin çehresini değiştirdiğini belirten Mehmet Bozdemir, ”Bu araç bizler için hem kolaylık hem de yaşadığımız yere modernlik kattı. Bu çalışmayı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Bu araç hepimizin aracı” dedi.

Perşembe günleri kurulan Pazar alanına ulaşmanın tramvay aracı ile daha kolay olacağını belirten Ayşe Ersoylu ise, “Tramvay aracı Kocaeli için gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Kendimizi bu araca bindiğimizden dolayı şanslı hissediyorum. Umarım Kocaeli için hayırlı olur. Tramvay aracını şehrimize kazandıran herkese teşekkür ediyorum” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Ayrıca araç test sürüşü yaparken yolcuları aldığını görerek araca annesi ile birlikte Akçaray’a binen binen Ömer Kaplan, “Biz tramvaya binmek için dışarı çıktık. Çok rahat, trafiğe takılmadan istediğimiz yere ulaştık. Tramvay aracı ile artık ulaşım daha rahat olacak” şeklinde konuştu.

Tramvay projesinin Kocaeli’ye büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Bahattin Meşe, ”Hizmetin en iyisine layık olan bu milletimize bu projeyi getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Artık yolculuklarımızı her hangi bir ışığa takılmadan hızlı ve konforlu bir şekilde yapacağız. Bizlere düşen görev ise bu güzel hizmete sonuna kadar sahip çıkmak ve araçlarımızı temiz tutmak. Kentimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.