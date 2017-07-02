Kocaeli’nde adalet yürüyüşü tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşe 18. gününde devam ediyor. Serdivan Esentepe Meydanı’nda verdiği mola sonrasında saat 17.00’da tekrardan yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yürüyüşçüler kısa sürede Kocaeli il sınırına vardı. Kılıçdaroğlu dinlenmek için mola verirken grup yürüyüşe devam etti. Bu sırada Kocaeli’nin Eşme ilçesi girişinde bir grup vatandaş Rabia işareti yaparak yürüyüşü protesto etmek istedi. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yürüyüşe tepki gösteren gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis grubu sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.