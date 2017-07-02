Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 19:47

Kocaeli’nde adalet yürüyüşü tepkisi

Kocaeli’nin Eşme ilçesinde CHP’nin adalet yürüyüşüne bir grup vatandaş Rabia işareti yaparak tepki gösterdi.

Kocaeli’nde adalet yürüyüşü tepkisi

02 Temmuz 2017 19:47


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşe 18. gününde devam ediyor. Serdivan Esentepe Meydanı’nda verdiği mola sonrasında saat 17.00’da tekrardan yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yürüyüşçüler kısa sürede Kocaeli il sınırına vardı. Kılıçdaroğlu dinlenmek için mola verirken grup yürüyüşe devam etti. Bu sırada Kocaeli’nin Eşme ilçesi girişinde bir grup vatandaş Rabia işareti yaparak yürüyüşü protesto etmek istedi. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yürüyüşe tepki gösteren gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis grubu sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!