Kocaeli'nde anne-bebek sağlığı seminerleri sürüyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kocaeli Üniversitesi ve SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği sempozyumlar hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli'nde normal doğumu özendirmek, sezaryen oranlarını düşürmek, annelerin mutlu doğum yapmalarını sağlamak ve anne-bebek ölümlerini engellemek amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Kocaeli Üniversitesi ve SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğinde, özel hastanelerden de konuşmacıların yer aldığı “Anne Sağlığı Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda Kocaeli'de anne ölümlerini önlemek için sağlık personeline yönelik eğitimler, bilimsel etkinlikler ile verilecek tıbbi desteğin kalitesini artırmak, tıbbi müdahale süresini kısaltmak, toplumda farkındalık oluşturmak, anne ölümlerinin azaltılması, mesleki güncel eğitimler ve anne dostu hastaneler konularında alanında uzman hocalar tarafından önemli bilgiler aktarıldı.

İzmit'te gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler ve uzman hekimler tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney' in açılış konuşmasıyla başlayan sempozyuma, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Kocaeli sağlık idareci ve başhekimleri, KOÜ Tıp Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve ildeki kamu-üniversite-özel hastanelerde görev yapan akademisyenler, uzman hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren il Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “İlimizde yakın zamanda diyabet sempozyumunu yaptık çok faydalandık. İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek Kocaeli Üniversitesi gerekse ülkemizin değişik yerlerindeki üniversite hocalarımızın bilgilerinden tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bilimsel programlarla hem kamu hem özellerde bulunan hekim ve sağlık çalışanlarının modern ve güncel bilgileri almalarını, hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermelerini sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu sempozyumla ilk defa kamu ve özeldeki kadın doğum uzmanlarımızı ve tıp uzmanlarımızı toplamış oluyoruz. Şüphesiz anneler sağlıklı olursa bebekler de sağlıklı oluyor. Dünyada sağlık göstergeleri arasında en önemli yeri olan gösterge anne ve bebek sağlığı göstergelerini İlimizde de çok önemsiyoruz. Sempozyumda emeği geçenlere, başta rektörümüz, dekanımız ve değerli hocalarımız olmak üzere Kocaeli Üniversitesine teşekkürlerimi sunuyorum. Her türlü desteği vererek toplantılarımızı şereflendiriyorlar. SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesindeki hocalarımıza ve sempozyuma katılım sağlayan değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek daha güzel ve daha iyi sağlık hizmetleri vermek üzere herkese teşekkürlerini sundu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan ise yaptığı konuşmada, “Şüphesiz bu alanda çok farklı gelişmeler var. Bunları konuşmanın faydalı olacağı inancındayım. Bilgi alış verişlerinin iki yönlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tip programların çok fazla yararlı olacağına kanaatindeyim. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, Üniversite olarak her türlü desteğe hazırız” diyerek başarılı bir toplantı geçmesi dileklerini iletti.

Daha sonra söz alan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü de, “Sağlık Bakanımızla yaptığımız toplantıda ülkemizdeki sağlık alanındaki gelişimleri konuştuk. Sağlık alanında kendi ürünlerimizi kendimizin üretmesi konusunda da hep birlikte bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de birlikte daha çok çalışacağız. Bize Bizden fayda var. Sağlık çalışanlarının çok büyük bir özveriyle çalıştıklarından, bu memleketin gerçekten hizmetkarı olduklarından hiç şüphem yok” diye konuştu.

Tüm gün boyunca, 2 oturumlu sempozyum, 1 oturumlu panel şeklinde gerçekleştirilen programın 1'inci oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Kale üstlendi. Oturumda Doç. Dr. Hasan Terzi Kocaeli ilinin anne ölüm oranları, Prof. Dr. Eray Çalışkan atoni kanamalarında yönetim, Prof. Dr. Ahmet Kale Plesanta invazyon anomalilerinde yönetim, Doç. Dr. Emek Doğer postpartum kanamalarda kan transfüzyonlarında konularında izleyicilere sunumlarını gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Eray Çalışkan ve Prof. Dr. İzzet Şahin'in başkanlığını üstlendiği 2. Oturumda Op. Dr. Ünal Türkay preeklampsi ve eklampside yönetim, Op. Dr. Bahar Astepe gebelik ve postpartum döneminde emboli profilasksisi, Uz. Dr. Arzu Yavuz gebelik ve kalp hastalıkları, Uz. Dr. Oğuz Arslan intrauterin gelişim geriliğinde yönetim konularında yaptıkları sunumla katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.

Panel öncesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Birim Sorumlusu Halide Varol tarafından il genelinde sağlık çalışanlarının doğum şekline yönelik görüşlerinin yer aldığı anket çalışması aktarıldı. Doç. Dr. Hasan Terzi, Prof. Dr. Eray Çalışan, Prof. Dr. Sebiha Özdemir, Op. Dr. Ünal Türkay, Op. Dr. İnci Çavuşoğlu, Op. Dr. Taner Çeliker, Op. Dr. Kazım Gündoğdu, Op. Dr. Bülent Serdar San, Op. Dr. İsmail Yılmaz ve katılımcılar tarafından “Normal doğum oranlarını arttırabilmek için neler yapabiliriz” konusu tartışıldı.