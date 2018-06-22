Kocaeli’nde büyük “İmar Barışı”

Kartepe Uzunçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, Belediye meclis üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, “İmar Barışı nedir?” “Kimlerin imar barışına ihtiyacı var?” “İmar barışına nasıl başvurulur?” konularında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda, toplantıya katılan vatandaşlara “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Son 50 yıldır Kocaeli’de ve Türkiye genelinde kangren haline gelen mevzuata aykırı yapılaşma problemi, imar barışı ile sona eriyor. Ruhsatsız yapılan, ruhsatına uygun olmayan yapılar, mülkiyetsiz yapılar, yapı kullanma izni olmayan yapılar, elektrik su ve doğalgaz bağlatamayan yapılar hakkında para cezası ve yıkım kararı alınmış yapılar İmar Barışı’ndan faydalanabiliyor. İmar Barışı’nı kapsayan 7143 sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihi ile yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevzuata aykırı yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verilecek. Reform düzeyindeki bu düzenlemeyle vatandaşlar iskânsız yapısına elektrik su doğalgaz bağlatabilecek. Yıkım kararı bulunan ve tahsil edilmemiş para cezalarından vazgeçilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “İmar Barışı, ruhsatı olmayan, ruhsatına uygun yapılmayan, yapı kullanma izni olmayan, kat mülkiyetine geçememiş yapıları ilgilendiriyor. Bu işlemler yapamayan vatandaşlar evlerine elektrik, su, doğalgaz bağlatamıyor. İmar barışı ile birlikte vatandaşlar işlemlerini yaptırarak evlerinde hak sahibi olma imkanı veriliyor” dedi. Mengüç, yaptığı bilgilendirme konuşmasından sonra vatandaşların sorularını cevapladı.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan binaların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan konut ve işyerleri için başvuru yapılabiliyor. Belirtilen tarihten önce yapılan binalar için vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurabiliyor. Yapılan işlemlerin ardından Yapı Kayıt Belgesini alan vatandaşlar elektrik, su ve doğalgazını bağlatabilecek. Toplu yapılarda daire sahibi olan vatandaşlar ise kat mülkiyetine geçerek, tapusuna kavuşacak.