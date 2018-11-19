Kocaeli'nde çiftçiler yalnız değil

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda olduğu gibi çiftçileri de desteklemeyi sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Çiftçiyi Destekleme Projesi kapsamında arıcılıkla uğraşan çiftçilere yüzde 50 hibeli bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteklemesi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'nde arıcılıkla uğraşan çiftçilere yönelik düzenlediği destekleme projesine başvurular alınmaya başlandı.

Arıcılık kayıt belgesine sahip olan çiftçiler projeden yararlanabilmek için 30 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar, fuar içinde yer alan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na veya Arıcılar Birliği'ne arıcılık kayıt belgesi ile başvurabilecek. Alınan başvuruların ardından bal ısıtma ve dinlendirme kazanları yılsonuna kadar çiftçilere teslim edilmesi planlanıyor.

Çiftçileri destekleme projesi kapsamında arıcılıkla uğraşan 100 çiftçiye 100 kilogram kapasiteli bal ısıtma ve dinlendirme kazanı yüzde 50 hibeli olarak verilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar arıcılıkla uğraşan çiftçilere yüzde 50 hibeli olmak üzere birçok malzeme desteği sağladı. Bu destekleme projeleriyle 420 çiftçiye 500 adet termo kovan 250 çiftçiye 15 bin adet plastik kovan altlığı ve 20 çiftçiye 100 adet ana arı desteği sağlandı.