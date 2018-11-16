Kocaeli'nde çocuklar büyüklerine örnek oldu

Kocaeli'nde Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında UlaşımPark A.Ş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri ortaklığında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri ile ortaklaşa kitap okuma etkinliği düzenledi. Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlenen ve 34 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, çocukların bir kısmı Akçaray'da bir kısmı da Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, tramvayda seyahat halinde kitap okuyup ve büyüklerine kitap hediye etti.

Vatandaşlara kitap okuma bilincini kazandırmak ve kitaplara karşı bakış açılarını geliştirmek için gerçekleşen proje kapsamında tramvayın belirli koltuklarına oturan çocuklar, seyahatlerine Ulaşımpark Genel Müdürlüğü içerisinden hareket eden tramvaya binerek başladı. Yoğunluğun artmasıyla seyahat eden yolcuların dikkatini çekmeyi başaran öğrenciler, yanlarına oturan kişilere kitap ayracı hediye ederek ayrı ayrı tebrik aldı. Toplamda Akçaray ile 1 tam tur atan öğrenciler seyahatleri boyunca yanlarına oturan farklı kişilerle sohbet edip kitaplar hakkında konuşarak kendilerine kitap hediye etti.

Öğrencilerin etkinlik kapsamındaki ikinci durakları ise Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. İçeride oturan yolculara ve peron bölgesinde otobüsü gelmek üzere olan kişilerin yanına giden öğrenciler, “Size kitap hediye etmek istiyoruz” dediler. Çocukları karşısında gören vatandaşlarda memnuniyetlerini dile getirerek, yapmış oldukları anlamlı hareketten dolayı öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler kitapları hediye ettikten sonra kişilere en son okudukları kitapları ve hangi tarz kitaplardan hoşlandıklarını sormayı da ihmal etmedi.