Kocaeli'nde dere kenarına yürüyüş yolu yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Kaşkaldere mesire alanı 1'inci etabında, dere kenarına iki yürüyüş yolu inşa ediliyor.

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğayı korumaya devam ediyor. Ağaçlandırma yapılacağı ve sosyal donatıların inşa edileceği yürüyüş yolu, mesire alanına gelen vatandaşların gönüllerince spor yapıp dolaşabilecek. Kaşkaldere Mesire Alanı birinci etabında yapılacak olan yürüyüş yolu, sağlı sollu bin 500 metre uzunluğunda olacak. Yürüyüş yollarına 550 metreküp sarı malzeme serildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 70 kamyon, 850 metreküp toprak serimi yapıldı. Toplam 31 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan çalışmalarda 5 bin çalı grubu, bin 500 iğneli ve 500 yapraklı olmak üzere toplamda 7 bin bitki dikilecek.

Kasım ayında başlanan çalışmalarda, yürüyüş yolu ve ağaçlandırmanın yanı sıra sosyal donatılar da inşa edilecek. Bu kapsamda çalışma yapılan alanın içerisine piknik masaları ve Japon tipi üstü kapalı kamelyalar konulacak. Yapılan çalışma ile Kaşkalderesi birinci etaptaki mesire alanı daha zengin ve her kesime hitap edecek bir çevreye sahip olacak.