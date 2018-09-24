Kocaeli'nde Gastronomi Kongresi

Kartepe Belediyesi'nin, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Gastronomi Turizm Araştırma Kongresi protokol ve değerli akademisyenlerin katılımları ile başladı.

Kartepe Belediyesi'nin desteği, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizm Araştırma Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi. İki gün sürecek kongreye Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kocaeli Üniversite ile birlikte birçok organizasyona imza attık. Kartepemiz ve Kocaeli'miz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemiz sadece doğa turizmiyle değil, her alanda yatırımlar yapılıyor. Bizlerde bu yönde gerekeni yapıyoruz. Çalışmalarımızda devletimizden gereken destek alınmaktadır. Sorumluluk sahibi makamlar ülkemizin gelişimi için çalışmaktadır. Yemek kültürünün en iyi şekilde anlatılması çok önemlidir. Yemek kültürünün gelişmesinde yerel halkımız da projenin içerisinde yer almaktadır. Şimdi uluslararası düzeye çıkarmak için çabalıyoruz. Kartepemiz lojistik merkezi olurken, ulaşım bakımından da her türlü imkan sağlanmaktadır” dedi.

Çeşitli üniversitelerin Gastronomi bölümlerinden katılan akademisyen ve öğrencilerin sunumları ile devam edecek kongrede Kocaeli ve Türkiye'nin, dünya gastronomisinde yeri, avantajları, mutfak kültürü zenginliği, hedefleri ve yol haritası konuları değerlendirilecek. Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adem Yavaş'nın gelen tüm konuklarla yakından ilgilendiği kongrede Kandıra'nın yöresel lezzetleri olan dartı, mancarlı pide, kabaklı kıvırma (börek), kandıra peyniri gibi ikramlar misafirlerle buluştu.