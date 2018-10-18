Kocaeli'nde genç çiftçilere hibe tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere Yüzde 50 hibeyle 5 bin adet gezen tavuk dağıtımı gerçekleşti. 2018 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 30 çiftçi bu desteklerden faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi'nden, en az 40-50 metre kare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 800-1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçiler faydalanıyor. Her kümes için 250 adet kadar Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk veriliyor. Çiftçilere suluk, folluk yemlik, yumurta öncesi ve yumurta yemi veriliyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde başvuruda bulunan, gerekli şartları taşıyan 30 çiftçiye toplamda 5 bin adet gezen tavuk yüzde elli hibe ile verildi.

Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi'nden faydalanmak isteyen çiftçilerin Kocaeli'nde ikamet ediyor olması ve 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor.