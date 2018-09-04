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04 Eylül 2018 12:48

Kocaeli’nde “imar barışı” toplantısı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde ve köylerde gerçekleştirilen toplantılarda “İmar Barışı” düzenlemesi hakkında bilgilendirme yapılırken Başkan Karaosmanoğlu da bu konuda açıklamada bulundu.

Kocaeli’nde “imar barışı” toplantısı

04 Eylül 2018 12:48


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde gerçekleşen bilgilendirme toplantıları köy meydanlarında ve ilçelerde gerçekleştirildi. İmar Barışı ile kaçak yapı sorunun çözülmesi hedefleniyor. Ruhsatsız yapılan, ruhsatına uygun olmayan yapılar, mülkiyetsiz yapılar, yapı kullanma izni olmayan yapılar, elektrik su ve doğalgaz bağlatamayan yapılar, hakkında para cezası ve yıkım kararı alınmış yapılar İmar Barışı’ndan faydalanabildiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “İmar Barışı’nı kapsayan 7143 sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihi ile yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevzuata aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Reform düzeyindeki bu düzenlemeyle vatandaşlar iskansız yapısına elektrik su doğalgaz bağlatabilecek" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Şube Müdürlüğünce gerek arazide, gerekse ofis ortamında vatandaşa bilgi ve destek verilmeye devam ediyor.




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