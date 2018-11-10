Kocaeli'nde lale satışları başlıyor

Lale Festivali'nin ilk ayağı olan lale soğanı satışları 12 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Lale Festivali'nin ilk basamağına adım atılıyor. 12 ilçenin tamamında 16 ayrı noktada, bu yıl 8 çeşit renkte lale satışa sunulacak. Bu yıl her bir pakette 5 adet soğan bulunacak ve 5 bin paket lalenin satışı yapılacak. Stantlarda Sarı, Mor, Pembe, Kırmızı, Mor, Bordo-Sarı, Kırmızı-Sarı ve Beyaz olmak üzere 8 farklı renkte lale bulunacak. Paketlerin tanesinin 5 TL fiyatla satılacağı lalelerin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kente renk katacak ve festivalde yarışacak olan lale soğanlarının satışları kentin genelinde gerçekleştirilecek.

Nisan ayında yapılacak olan ‘En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin' yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların şimdiden lalelerini alıp ekmeleri gerekiyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, aldıkları laleler ve yanında verilen satış fişi ile birlikte Nisan ayında SekaPark'ta yapılacak olan festival yarışma alanında stantlardan başvuruda bulunabilecek.