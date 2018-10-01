Kocaeli'nde market denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların sağlık ve maddi açıdan herhangi bir zarar görmemesi için hal ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor. Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Ekipler il genelindeki marketlerde etiket denetimleri yapıyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise Tüketici Kanunu gereği, tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Ayrıca ekipler hallerdeki yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve halde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediyor.

Ekipler market ve hallerde yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından zarar görmemesi için öz verili bir çalışma yapıyor. Özellikle reyon ve kasa arasındaki fiyatın farklı olması vatandaşların dikkatinden kaçabiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri, vatandaşların zarar uğramaması için tüm ilçelerdeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.