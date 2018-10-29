Kocaeli'nde perdeler yeni oyunlarla açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kasım ayında da tiyatro severler için birbirinden güzel oyunları sahnelemeye devam edecek. 4 Ekim'de “İlerleme” isimli yeni oyunla sezonu açan Şehir Tiyatroları, Kasım ayında izleyicileri 8 ayrı oyunla karşılayacak. İlerleme adlı oyunun yanı sıra Keşanlı Ali Destanı, Minik Bulut Minnak, Asalet Kumkuması, Davet, Güzel ve Çirkinin Müzikali, Oyalananlar ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın oyunu Hamlet Şehir Tiyatroları'nda seyirciyle buluşacak.

Kocaeli Şehir Tiyatroları 21'inci senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açtı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında ‘Asalet Kumkuması', “İlerleme”, “Oyalananlar” ve “Minik Bulut Minnak” adlı çocuk oyunu bulunuyor. “Oyalananlar” oda tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, diğer oyunlar büyük sahnede sahneleniyor. Ayrıca, Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen “Hamlet” oyunu, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Kocaelili seyircilerle buluşacak. Hamlet oyununun biletleri Kasım ayının ilk haftasından itibaren sadece Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki gişeden temin edilebilecek.