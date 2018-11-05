Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonu: 4 kişi gözaltı

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 4 şahıs gözaltına alındı. PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunmak için atandıkları öğrenilen İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. adlı 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.