Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 4 şahıs gözaltına alındı. PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunmak için atandıkları öğrenilen İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. adlı 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan P.A.'nın tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verilirken, İ.A., M.A. ve S.A.'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.