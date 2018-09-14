Kocaeli'nde ulusal konferans

“Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KIDEP) isimli proje kabul edilmiş ve fiilen 15 Eylül 2017 tarihinde başlamıştı. Projenin kapanış ve ulusal konferansı The Ness Otel'de gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Beldiyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Amacımız Kocaeli'yi iklim değişikliği ile sistematik şekilde mücadele eden model bir ‘İklim Dostu' şehir haline getirmek” dedi.

Birçok iş adamının katıldığı konferans sunumlarla başladı. Katılımcılarının konuşmalarının Ardından kapanış programındaki sergi gezildi.