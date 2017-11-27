Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Kocaeli’de, il Emniyet Müdürlüğü ile il Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli genelinde bir haftada yapılan uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda toplam 439,68 gram esrar, 2,68 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 adet ecstasy ve 80 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde içicisi ve satıcısı olduğu tepsi edilen kişiler hakkında ise adli işlem yapıldı.