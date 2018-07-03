Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9”u tutuklandı.

Özellikle uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin sokaklarında da operasyonlarına hız kesmiyor. Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 418,50 gram esrar, 1,98 gram skunk, 11,50 gram kokain, bin 349 extacy hap, 4,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9’un tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan 12 kişi ise adli işlemin ardından serbest kaldı.