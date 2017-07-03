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03 Temmuz 2017 17:04

Kocaeli’nde yapılan dağ bisikleti yarışları nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti.

Kocaeli’nde yapılan dağ bisikleti yarışları nefes kesti

03 Temmuz 2017 17:04


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonunda Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen ‘Dağ Bisikleti Yarışları’ gözleri Kocaeli’ne çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na bağlı 194 lisanslı sporcunun katıldığı ve 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, ’Spor Kenti Kocaeli’ vurgusuna anlam kattı.



“Aytepe diriliş kampında yapıldı”


Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle organize edilen ve pazar günü gerçekleştirilen yarışlar sabah saatlerinde Aytepe Diriliş Kampı’nda yapıldı. Yarışları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile çok sayıda vatandaş izledi. Yarışa 30 ilden 47 kulüp ve 194 sporcu katıldı. 12 ile 50 yaş arasındaki sporcuların katıldığı yarışlar Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin verdiği startla başladı. İzmit merkezden 25 kilometre uzakta ve Aytepe’nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecanla başladı. Ödüllü Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışları; Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerinde yapıldı.



“3 bin 200 metre uzunluğundaki orman parkurunda”


Büyük ilgi gören yarışlar sabah saatlerinde başladı. Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda birincilik için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için öğleden sonra Diriliş Kampı’nda ödül töreni düzenlendi. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda Yıldız Erkekler Kategorisi’nde Okan Aydoğan, Yıldız B Erkekler Kategorisi’nde Eren Baki Doğan, Yıldız Bayan Kategorisi’nde Fundan Taşkın, Master +30 Yaş Kategorisi’nde Gökhan Uzuntaş, Master +40 Kategorisi’nde Nevzat Kıral, Master +50 Kategorisi’nde Mahmut Mehmet Babruk, Genç Erkekler Kategorisi’nde Ahmet Can Belenlioğlu, Genç Bayanlar Kategorisi’nde Selen Cansın Çevik, Elit Erkerler Kategorisi’nde Abdülkadir Kelleci ve Elit Bayanlar Kategorisi’nde ise Ayşe Çakır birinci oldu. Yarışların tamamlanmasıyla kupa ve madalya törenine geçildi. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Bilgi ve protokol üyelerinin elinden aldı.




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