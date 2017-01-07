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07 Ocak 2017 09:08

Kocaeli’nde yoğun kar yağışı

Kocaeli’nde yoğun kar yağışı

07 Ocak 2017 09:08

Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Kent geneli beyaza büründü.
Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yolları açık tutmak için gece saatlerinden itibaren görev yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kocaeli genelinde kar yağışı devam ediyor.



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