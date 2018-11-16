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Kocaeli'nde yol çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları yeniliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cadde asfaltlar yamayla kaplanırken, yeni altyapı çalışmalarının sonucunda bazı yollar tamamen yenileniyor. Darıca bölgesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Eskihisar'da yer alan Eskihisar Caddesi'ndeki yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi kesişimi ile Feribot İskelesi Caddesi arasında yer alan Eskihisar Caddesi, Feribot İskelesine ulaşımda önemli bir güzergah özelliği taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Darıca Eskihisar Caddesi'nde yol düzenleme çalışması yaparak caddeyi asfaltladı. Cadde vatandaşların ulaşımında sorunsuz hale getirildi.


Bölge halkı yapılan yenileme çalışmalarının kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Eskihisar'da yaşayan vatandaşlar yol çalışmaları ile bölgenin daha modern bir hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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