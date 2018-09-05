Kocaeli’ne duble yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla Salim Dervişoğlu Caddesi’ni duble yola dönüştürüyor. 42 Evler bölgesinden Çuhane Caddesi’ne olan kısımda yapılan çalışmalar tamamlandığında ortaya 2 gidiş iki gelişli bir duble yol çıkacak. D-100’de trafiğin yoğunlaşması sonucu araçların ulaşım için kullandıkları cadde, hizmete girdiğinde alternatif bir güzergâh haline gelecek. Cadde, Köseköy ile Derince ’ye kadar uzanan bir hat çizmesi nedeniyle sürücüler tarafından tercih ediliyor.

42 Evler ve Çuhane Caddesi arasındaki Salim Dervişoğlu Caddesi gerçekleştirilen proje ile duble yol haline getiriliyor. 4 bin 950 metrelik yol bölümü 42 Evler-İlk Adım Köprüsü arsında 17 metre, İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımda 20 metre genişliğinde yapılıyor. Yeni duble yolda aydınlatmalı orta refüj de bulunacak.