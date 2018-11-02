Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, Kocaeli'deki ilk maçını 3 Kasım Cumartesi günü yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, amatör branşlarda gösterdiği faaliyetlere bu sene büyükler kategorisinde salon sporları ile de sürdürüyor. Bu kapsamda 2. Lig basketbol liginde mücadele etme hakkını alan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, 3 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'da Efe Spor karşısına çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kent için büyük önem taşıyan maça Kocaelili sporseverleri davet etti.

Türkiye'nin en köklü amatör spor kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında da bu sezon atağa geçti. Kocaelili gençlerden oluşan bir ekiple 2. Ligde mücadele etmeye başlayan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı, Kocaeli'deki ilk maçı için parkeye adım atacak. Sadece Kocaelili gençlerden uluşan kadroyla 2. Ligde 1. Lig için mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, 3 Kasım Cumartesi günü Kocaelili sporseverlerle buluşuyor. Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak olan maçta rakibimiz ise Efe Spor olacak.

“Kulübümüzle başarılarımız bizlere gurur yaşatıyor”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram müsabaka öncesi bir açıklamada bulunarak davette bulundu. Genel Sekreter Bayram açıklamasında şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, ilimizde sporu tabana yayma adına üstelendiğimiz sorumluluğumuz her geçen gün artıyor. Bu kapsamda amatör spor branşlarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübümüzle başarılarımız, sporcularımızın Dünya'nın ve Ülkemizin dört bir yanından elde ettikleri başarılı haberlerle bizlere gurur yaşatıyor. Bu yüzden sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz. Durmadan yorulmadan özverili bir şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte daha iyisi için geleceğimiz için çalışıyoruz.”

28 branşta 40 bini lisanslı sporcu

“Gençlerimizin gözlerindeki ışıl ışıl enerji, bizlerin yorgunluğunu inanın alıyor. Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun verdiği destek doğrultusunda Türkiye, Avrupa ve Dünya arenasında takımlarımız ve sporcularımız kentimizi ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edecektir. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında gösterilen kulübümüz 28 branşta 40 bini lisanslı olmak üzere 5 bini aktif sporcusuyla faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Alt yapı başta olmak üzere üst düzey müsabık sporcularda da transfere nokta koyan kulübümüz öz ve öz kentin sporcularıyla mücadelesini sürdürmektedir.”

Sporseverlere davet

“Bu kapsamda bu sezon salon sporlarında da yerli sporcularından oluşan Voleybol ve Basketbol 2. Lig erkekler liginde kentimizi temsil etmektedir. 2. Ligde mücadele eden Erkek Basketbol takımımızı bu hafta sonu 3 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de İzmit Atatürk Spor Salonunda taraftarı önünde ilk karşılaşmasına çıkacaktır. Antrenörü ve sporcuları Kocaelili sporculardan oluşan bu takımımızı desteklemeye başta basın mensuplarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizi ve basketbolseverleri bekliyoruz.”