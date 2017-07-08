Kocaeli’nin 4. mavi bayrak alan Bağırganlı Sahili açıldı

mavi bayraklı sahili Bağırganlı, törenle açıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı sahili mavi bayrak alarak törenle açıldı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kandıra Belediye Belediye Başkanı Ünal Köken, Bağırganlı Muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu Bağırganlı sahilinin Karadeniz’in en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, “Bizim hizmet anlayışımız önce insandır. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsana değer vereceğiz, en değerli varlıktır insan. Bizler de Kocaeli’nin yerel birimleri olarak, Kocaeli’nde Valimizle, Milletvekillerimizle, parti teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla hep birlikte Kocaeli’nin her yerinde nasıl bir taş daha üst üste koyabiliriz, insanımızın hayatını kolaylaştırabiliriz, sağlıklı bir hale getiririz hep düşüncemiz tabi bu oldu. İşte bugün burada açılışını yaptığımız sahil düzenlemesi ve onun sonucunda takdim edilen mavi bayrak bir kalite ifadesidir. Mavi bayrağın anlamı ‘Ben burada rahat rahat denize girebilirim’ demektir. Öyle her yere rastgele mavi bayrak vermezler bunun otuz farklı kriteri var. Alt yapısı olmayan yere mavi bayrak vermezler. Biz buranın alt yapısını yıllar önce halletmiştik zaten. Bu hep beraber çalışmamızın ürünüdür. Sizden gelen enerjiyle nerede bir eksiğimiz varsa peyderpey bunları gidereceğiz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kandıra ilçemizde bu sahilimize mavi bayrak töreni münasebetiyle sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mavi bayrak önemli ve uluslararası anlamda belirli bir kaliteyi simgeliyor. Biraz önce de ifade edildi, uluslararası bir organizasyon tarafından Türkiye’de de Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen bir çalışmayla belirli sahillere plajlara mavi bayrak veriliyor. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinmekle beraber kültür ve turizm anlamında çok önemli potansiyelleri olan tarımsal anlamda potansiyelleri yüksek olan bir il. Bu mavi bayrak projesi de Kocaeli’nin turizmde var olduğunu ve turizmde yer almak istediğini ifade eden açık bir göstergedir” ifadelerini kullandı.

Mavi bayrak teslim törenlerinde gelenekselleşen Çevre ve Resim temalı resim yarışmasında 34 yarışmacı arasından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Törenin ardından mavi bayrak göndere çekildi ve protokol sahili gezdi.