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03 Eylül 2018 12:52

Kocaeli’nin bir aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekiplerince 1 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’nin bir aylık uyuşturucu raporu açıklandı

03 Eylül 2018 12:52


Kocaeli’nde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kilo 240 gram 33 miligram esrar, 359 adet ekstasy, 41 gram 42 miligram bonzai, 2 kilogram 3 gram eroin, 77 gram 28 miligram metamfetamin, 36 gram 51 miligram kokain, 4 bin 864 kök Hint keneviri, 82 gram 55 miligram skunk, 45 adet sentetik ecza ve 632 adet sentetik hap ele geçirildi. Üzerlerinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlılar da gözaltına alındı.




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