Kocaeli’nin bir aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kilo 240 gram 33 miligram esrar, 359 adet ekstasy, 41 gram 42 miligram bonzai, 2 kilogram 3 gram eroin, 77 gram 28 miligram metamfetamin, 36 gram 51 miligram kokain, 4 bin 864 kök Hint keneviri, 82 gram 55 miligram skunk, 45 adet sentetik ecza ve 632 adet sentetik hap ele geçirildi. Üzerlerinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlılar da gözaltına alındı.