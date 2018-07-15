Kocaeli’nin çocukları anlayarak daha hızlı okuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ‘Kocaeli Okuyor’ projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitimi için yurt çapında bir ilki uygulayarak 100 bin lisans dağıtımı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim’e bağlı 280’i aşkın okul ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 Bilgi evi, öğrencileri bilgisayarlara lisanslı programı indirdi ve kullanmaya başladı. Öğrenciler 8 haftalık periyotta toplamda 28 kur eğitim alacak ve okuma hızları normale göre 4 kat artış gösterecek. Dünyada ilk defa geliştirilen ve yazılımı yerli olan programın katkısıyla öğrenciler eğitim ve günlük hayatlarında kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekler.

Hızlı okumanın temelinde, beyin ile göz egzersizleri üzerinde çalışarak, algılama kapasitesini artırmak ve okunacak metne hızlıca odaklanma yer alıyor. Kocaeli genelinde eğitim gören ilkokul öğrencileri Büyükşehir Belediyesi’nin armağanı olan Zekasoft AHOB(Anla, hızlan, odaklan, başar) lisans programı sayesinde kitap okurken veya ders çalışırken okuduğu metni hem daha iyi anlayarak hem de daha kısa sürede okuyacak. Kitap okumak için yeterince zaman bulamayanlar veya ders çalışırken bir metni daha hızlı okuyup bitirmek isteyenler için hızlı okuma programı son derece faydalı bir yazılım olacak.

Bu kapsamda çocuklara dağıtılan lisanslı programın çocuklar üzerindeki gelişimi Bilgi evleri ve MEB okullarında kurulan sistemle bilgisayarlar üzerinden takip ediliyor. Alınan verilere göre yazılımı iki haftadır kullanan öğrencilerde odaklanma 1.62 katına, dikkatleri ise 3.32 katına çıkmıştır. Tek seferde okuduklarını anlama oranları yüzde 90.99’una yükselmiş ve anlayarak okuma hızları yüzde 69.94 artarak dakikada 120 kelimenin üzerine çıkmıştır.