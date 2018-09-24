Kocaeli'nin değerleri tanıtılıyor

Kocaeli'nin bin yıllık tarihi ve kültürel hazinesini Bilge Şehir Kocaeli gibi önemli bir çalışma ile koruma altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin değerlerini KO-MEK ile halka taşıyor. Kocaeli'nin kültür mozaikleri arasında yer alan asırlık lezzetleri, Kandıra Bezi ve Hereke Halısı gibi birçok değeri KO-MEK'te açılan kurslarla halka öğretilecek. Bu sayede bir yandan Bilge Şehrin unutulmaya yüz tutan değerleri yaşatılırken, diğer yandan kurslarda yetişen yeni girişimcilerle istihdama katkı sağlanacak. KO-MEK “Bilge Şehir Kocaeli” çalışmalarını pişmaniye yapımı modülünün hazırlanması ve eğitimleriyle başladı. Yaklaşık beş asırdır bu topraklarda varlığını sürdüren pişmaniye tatlısının yaşatılması için KO-MEK'te “Pişmaniye Yapımı Kursu” açıldı. Çok sayıda vatandaşın başvurduğu kurs aynı zamanda KO-MEK'in istihdam seferberliği hamlesine önemli katkı sundu. Kursu başarıyla tamamlayanlar yıllardır eleman açığı yaşayan pişmaniye sektörüne adeta can verdi.

Öte yandan tarihi zenginliklerimiz arasında yer alan ve imalatı unutulmaya yüz tutmuş Hereke Halısı için de KO-MEK'te kurs açılacak. Vatandaşlar dünyaca ünlü bu halının dokumasını açılan istihdam kursunda öğrenecek.