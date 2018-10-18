Kocaeli'nin doğayla iç içe olan Başiskele ilçesi turist akınına uğruyor

İstanbul'a yalnızca 80 dakika mesafede olan Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, 5 beldenin birleşmesiyle 9 yıl gibi kısa sürede kentin ve Türkiye'nin en dikkat çekici ilçelerinden birine dönüştü. İlçeye yapılan sosyal tesisler, özel okullar, turistik yapılar, 5 yıldızlı oteller bölgenin kısa sürede büyük ölçüde kalkınmasını sağladı. Nüfusun ve refah seviyesinin katlanarak arttığı ilçe, yatırımlarla bölgenin turizm merkezi haline de geldi. İlçenin yeşil doğasının güzelliğini yerinde görmek isteyen 100 binden fazla kişi Eylül ayı içerisinde Başiskele'yi ziyaret etti

Turist sayısıyla göz doldurdu

Kocaeli'nin en gözde yeri haline gelen Başiskele, doğa yürüyüşü parkurları, kültür turizmi, termal turizm ve birçok imkanıyla turist çekmeyi başardı. Alternatif tatil imkanları sunan ilçeye yazın yeşilin, sonbaharda ise sarının tonlarını çekmek isteyen doğaseverler akın etti. Son 1 ay içinde bölgeye gelen turist sayesinde oteller yüzde yüze yakın doluluk yaşadı.

İlçenin hedefi Dünya turizminden pay almak

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın hedefi, daha 10 yılını bile doldurmamış şehri dünya turizminde hatırı sayılır hale getirmek. Özellikle son dönemde Arap turistlerin bölgeye yoğun ilgi gösterdiği Başiskele'de önümüzdeki yılki hedef, Asya ve Avrupa'dan turist çekmek. Bu nedenle Başiskele Belediyesi'nin yoğun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığı bölgedeki termal kaynaklarla, önümüzdeki dönem dünyaya örnek olabilecek 7 yıldızlı termal otellerin yapılması hedefleniyor.

5 yıldızlı oteller günlük konaklama imkanlarını sunuyor

9 yılda eğitim, sağlık, turizm alanında büyük yatırımlar yapılan Başiskele'de, bölgenin başka ilçelerinde olmayan 5 yıldızlı 3 termal otel yapıldı. Bu oteller özellikle İstanbul'un gürültüsünden kaçmak isteyenlere günlük konaklama imkanı sunuyor. Cazip seçeneklerin yer aldığı otellerde, birçok hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olan termal su imkanı da bulunuyor.

Doğaseverlerin favorisi Yuvacık Barajı

Yürüyüşseverler için Yuvacık Barajı çevresi büyük bir fırsat sunuyor. Başiskele sınırları içinde kalan baraj göleti ve çevresini ziyaret eden doğaseverler, mesire alanlarında dinlenip, turistik tesislerde sunulan imakanlardan yaralanabiliyor. Kirazdere kenarında su sesi eşliğinde alabalık yiyebilen ziyaretçiler, çadır kurulabildikleri yeşil alanlar içinde mevsim meyvelerini dalından toplamanın da tadını çıkarıyor.

Paintball severlerin gözdesi

Poüler bir spor haline gelen Paintball, Başiskele'de doğayla buluştu. Boyalı mermilerle oynanan oyun, doğa içinde ve çevreye duyarlı boyaların kullanıldığı silahlarla oynanıyor. Kocaeli'den ve çevre illerden büyük ilgi gören Paintball, öylesine popüler hale geldiki randevu almak için günler öncesinden aramak gerekiyor.

Ayda 100 bin turist geliyor

Başiskele'deki son dönemdeki turist sayısı rakamları oldukça dikkat çekiyor. Turistik tesis ve otellerden alınan verilere göre Eylül ayında ilçeye 100 binden fazla fazla turist giriş yaptı. Yabancı turistler arasında İran, Suudi Arabistan, Fas Ve birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekiyor. İstanbul'dan da genellikle günü bilik tatilciler ziyaret ediyor.