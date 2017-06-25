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25 Haziran 2017 11:43

Kocaeli’nin dört bir yanı ağaçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğaya verdiği önem Kocaeli’nin havasını değiştirdi.

Kocaeli’nin dört bir yanı ağaçlandı

25 Haziran 2017 11:43


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2004 yılından bu yana farklı türlerde 7 milyon 675 bin 276 adet ağacı toprakla buluşturdu. Kocaeli’de yeşile ve maviye büyük önem veren Büyükşehir, kent genelinde uygun görülen her alana ağaç dikti. Otoyol kenarlarını dahi ağaçlandıran Büyükşehir, sanayi kenti Kocaeli’ni yeşilin ve mavinin şehri haline getirdi.


Daha güzel bir Kocaeli hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu hedef doğrultusunda şehrin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.




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