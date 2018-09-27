Kocaeli'nin en büyük limanı demiryoluyla da hizmet verecek

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hizmet veren yapan DP World Yarımca Limanı, demiryolu bağlantısı ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4.3 milyar dolardan fazla ciro yapan DP World Yarımca Limanı'nın tanıtımı için basın gezisi düzenledi. 1.3 milyon konteyner kapasitesi ile Kocaeli'nin en büyük limanı olma özelliğini taşıyan DP Word Limanında düzenlenen tanıtım toplantısı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı tanıtım toplantısında limanın Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken, Mavi Yaka Eğitmeni Kenan Balcı, İletişim Yöneticisi Asude Şengül, Operasyon Şefi Oğuzhan Ağca liman hakkında çeşitli bilgiler aktardı. 500 kişinin istihdam edildiği liman işletmesini tanıtan yetkililer, limanın hayata geçirdiği teknolojik sistemlerle diğer limanlardan ayrıldığını söylediler. Merkezi Dubai'de bulunan ve 34 ülkede 80'den fazla liman işletmesi olan şirketine liman ve depo hizmetleri verdiğini söyleyen yetkililer, yürütülen çalışma kapsamında limanın demiryolu bağlantısıyla da Türkiye'ye açılacağını açıkladılar.

Limanın Kocaeli ve Türkiye ekonomisine verdiği katkıdan bahseden Operasyon Şefi Oğuzhan Ağca, “İç dolum sahası, ön kontrol alanı, gümrüksüz saha, gümrük alanı, teknik atölye, araçların bakım ve tamir yeri, muayene sahası, dolum sahası bölümlerinin olduğu limanda 2017 yılında 4.3 milyar Dolardan fazla global ciro gerçekleştirildi. 5 yıl önce inşaattı biten, limanın fiilen çalışmaya ise 3 yıl önce başladı. Konteyner üzerine dizayn edilen en verimli liman olan DP World Limanı, bölge halkının rahatı için araçlarını kendi alanında park ediyor. Kocaeli'nin en yüksek konteyner hacmini elleçleyen liman her yıl büyüyerek devam ediyor” dedi.

Limanda 500 kişinin çalıştığını dile getirenAğca, “Toplamda 3 vardiya çalışıyor. 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz Gümrük binasında gümrük personeli ve memurlar görev yapıyor. Transit araçların park sahası ve muayene sahasında muayene memurları görev yapıyor. İş güvenliği konusunda sıkı denetimlerimiz var. 20 km hız sınırımız var. İş kıyafeti ve iş donanımı en üst seviyede. Ayrıca iş güvenliği eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.

Limana ulaşımın demir yolu ile gerçekleşeceğini de ifade eden Ağca, “Liman derneğinden aldıkları sertifika ile işe başlıyorlar. 21 adet operatörümüz var. Bu operatörlerimiz 65 metre yükseklikte 8 saat çalışıyor. Tabi belirli aralıklarla çalışıyor. Kısa bir süre sonra limanımızda demiryolu bağlantısı da olacak. Şu an yapımı devam ediyor. Gelecek yılın Ocak ayı içerisinde konteynerlerin bir kısmı demiryolu ile limanımıza gelecek” şeklinde konuştu.