Kocaeli'nin en iyi kareleri belli oldu

Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler belirlendi. 894 kişinin toplam 8 bin 286 adet fotoğraf ile katıldığı yarışmada, 5 kategoride 25 eser derece alırken, 73 eser de sergilemeye layık bulundu. Kocaelili olma bilincini vurgulamak amacıyla dokuzuncu kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli'nin bilinmeyen birçok köşesi, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden çıkan fotoğraflarla yarıştı.

Kocaeli'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek; kentin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunulmasının hedeflendiği yarışmada değerlendirmeler Seka Park Otel'de yapıldı. Haluk Çobanoğlu, İsa Terli, Merih Akoğul, Ömer Polat ve Prof. Dr. Ozan Bilgeseren'den oluşan uzman jüri üyeleri Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinden 21 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

4 Mevsim Kocaeli 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda 5 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Manzara ve Doğa kategorisinde Ahmet Turan Kural “Turizm Kenti”, Kocaeli Panoramik kategorisinde Taner Ragıpoğlu “Aşiyantepesi”, Kocaeli ve İnsan kategorisinde Kağan Baştimar “Kısıtlanmış Bekleyiş”, Kocaeli ve Mekan kategorisinde İhsan Konak “Yangın Var” fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Kocaeli Büyükşehir kategorisinde ise Şerife Keser “Otobüs” isimli eseri ile birincilik ödülünü almaya hak kazanırken, Kemal Kaya “Bilim Merkezi” ile ikinci ve Emre Bostanoğlu da “Lale ve Bisiklet” fotoğrafı ile üçüncü oldu. Aynı kategoride Fahri Yılmaz “Kavaklı” ve Hasan Zer “Tren” adlı eseri ile Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde başvuru yapan yarışmacılar, her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katıldı. Her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 500 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 150 TL ödeme yapılacak. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar, Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve şehrimizin tanıtımı amacıyla çalışmalarda eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılacak.