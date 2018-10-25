Kocaeli'nin en ucuz ekmeği Körfez'de

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda Kocaeli'nin en ucuz ekmeği satılıyor. 250 gram ekmeğin 1 liradan satışa sunulduğu Halk Ekmek'te her gün 10 bin ekmek üretiliyor.

Türkiye'de halk ekmek üretimi gerçekleştiren, halka ucuz ve kaliteli ekmek sunan ilçe belediyelerin başında yer alan Körfez Belediyesi, Halk Ekmek Fırını'nda günde 10 bin adet ekmek üreterek vatandaşa 250 gram ekmeği 1 liradan sunuyor. En son teknolojiyle hijyenik şartlarda halka ucuz ekmek sağlayan fabrikada üretilen ekmekler hem üretim tesisinde hem de ilçe genelindeki 18 adet noktada vatandaşa sunuluyor. Kısa süre önce yenilenen ve daha modern hale getirilen üretim tesisinde üretilen ekmekler, yine modern araçlarla dağıtılıyor. Hijyene önem verdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, Körfezde yaşayan vatandaşların sağlıklı şartlarda üretimi yapılan, daha ucuz, daha kaliteli ekmekleri kolayca sofralarına götürebileceğini ifade etti.

Halk Ekmek'te üretilen ekmekler aynı zamanda dar gelirli ailelere de ücretsiz olarak veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen ekmek kartlar sayesinde dar gelirli aileler günlük ekmeklerini alıyor. Bu kapsamda ayda ortalama 25 bin adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.