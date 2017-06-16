Kocaeli’nin eski belediye başkanları iftarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentin eski ve yeni belediye başkanlarını ve meclis üyelerini Antikkapı Restaurant’ta düzenlenen iftar programında ağırladı.

İftar etkinliğinde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Her yıl yerel yönetimlerde görev yapmış eski büyüklerimiz ve mevcut arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir tanışma ve eski günleri yad etme oluyor. Bu organizasyonun çok güzel bir gelenek olduğuna inanıyorum” dedi.

Misafirlerini tek tek kapıda karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, eski meclis üyeleri kendilerine karşı gösterilen bu vefadan dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. İftar etkinliğine yaklaşık 200 konuğun katıldığı iftar programında konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Siyaset ayrı ayrı kamplarda yapılmaz. Birbirimize değer vererek birbirimizi önemseyerek siyaset yapılır. Bize gönül veren vatandaşlarımızda bundan büyük mutluluk duyuyor. Bazı fanatikler bunu tenkit edebilir. Onlar da yönümüzü tayin ederse yanılırız. Kamu vicdanımız önemlidir. İnsanımız doğru olan her şeyi alkışlıyor” şeklinde konuştu.

Kocaeli’deki yedi siyasi il başkanının bir araya gelerek istişareler yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’deki siyasetin en güzel fotoğrafıdır bu birliktelikler. Şahsen il başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu durum ülkemize ve kentimize kazanım sağlıyor. Oluşan güven ve mutluluk her yere yansıyor. Buraya gelerek iftar programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından iftara katılanların adına konuşma yapan eski belediye başkanlarından olan Erol Köse, “Kardeşim Karaosmanoğlu’nu gençlik yıllarından tanırım. Kadirşinaslığı o zamanlarda vardı. Daha büyük sorumluluk aldığında da bu özelliğini devam ettiriyor. Bu toplantılar çok güzel oluyor. Belediye Başkanlığı halka dokunmak ve hizmet etmektir. Çok zor bir görevdir ancak çok güzel bir hizmet makamıdır. Hepinizi çok seviyorum. Partileri geri bırakın, tarafsız davranın demişimdir her daim. Ramazanınız hayırlı olsun” diye konuştu.

İftarda eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mevcut Kocaeli Büyükşehir meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile aynı masaları paylaştılar.