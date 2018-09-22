Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmek fiyatlarına uygulanan yüzde 25'lik zam ile daha önce 250 gramı 1.25 TL'ye satılan ekmeğin gramajı 200 grama çekilerek aynı fiyattan satılmaya başlandı. Fırınlarda yeni fiyatları gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 20 ile 25 arasında uygulanan zam bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya koyuldu. Uygulanan zam ile ekmeklerin gramajları 250 gramdan 200'e düşürüldü. Gramajı düşürülen ekmekler yine 1.25 TL'den satışa sunuldu. Gramajın düşürülmesi sonrasında çok sayıda fırında tekli ekmek yerine ‘Çiftli ekmek' üretimine ağırlık verildi. Daha önce 500 gram olan çiftli ekmekğin de gramajı 400 grama düşürülerek 2.5 TL'den satışına başlandı.

Müşterilerin gelen zamlardan etkilendiğini belirten esnaflar, “Un fiyatlarında artış var olmaması gerekiyor. Müşteriler tepki gösteriyor. Çünkü arka arkaya gelen zamlar onları baya etkiledi. Yani sonuç olarak sıkıntı var. Artan giderler yüzünden ekmeğe de zam yapıldı. Unumuza, tuzumuza, mayamıza her şeyimize yüzde 80 civarında zam geldi. Ekmekte şu anda 250 gramdan 200 grama düştü. Ortalama yüzde 20, yüzde 25'lik bir zam olduğu görünüyor. 400 gram ekmeği şu an 2 buçuk liraya satıyoruz tezgahta. Ekmeği biraz büyüttüğümüz için kimi müşteriler kabullendi. Kimileri tekli istedi ama sadece çiftli ekmek ürettiğimizi söyledik. Zam ise Kocaeli Fırıncılar Odası'ndan geldi” dediler.

Öte yandan ekmeğe zam yapıldığı öğrenen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.