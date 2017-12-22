Kocaeli’nin genç doktor adaylarına Edirne gezisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite gençliğine olan desteğini sürdürüyor. Sık sık üniversitelerle bir araya gelen Büyükşehir, zaman zaman da genç dostları için kültürel geziler düzenliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 200 genç doktor adayını Edirne’ye götürdü. Gençler, gezi kapsamında, Selimiye Camii’nin yanı sıra, Sultan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve dönemin en önemli sağlık kurumu olan Beyazıt Külliyesi’ni görme fırsatı buldu.

Üniversiteli gençler Edirne’de ilk olarak tarihi Kırkpınar alanını gezdi. Sarayiçi’ndeki Demirkapı ve Adalet Kasrı arasında Tunca nehrinin üzerinde bulunan Fatih Köprüsü’nü gören gençler, buradaki Balkan Şehitliği’ne uğrayarak, şehitlerimiz için dua etti. Gezinin en önemli etabı ise hiç kuşkusuz UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Selimiye Camii oldu. Kocaelili gençler, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye nitelendirdiği camide öğle namazı kıldı ve verilen özel izinle Hünkar mahfiline çıktı. Öğrenciler, Edirne’de ayrıca Eski Camii gördü. Öte yandan gezi, genç doktor adaylarına Sultan 2. Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi’ni gezme imkanı verdi. İkinci Beyazıt döneminin en önemli sağlık kurumlarından biri olan ve içinde yer alan şifane ve verilen tıp eğitimiyle batı normlarının çok üstünde kendini gösteren Külliye, gençlerin büyük ilgisini çekti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Edirne gezisinin kendileri için son derece faydalı olduğun kaydetti. Özellikle kendi alanlarıyla ilgi olan 2. Beyazıt Külliyesi ziyaretine değinen öğrenciler, “Ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Aynı tarihlerde Avrupa da akıl hastaları toplumdan dışlanırken Osmanlı’nın hekimleri tarafından kurulan bu güzel hastaneyi gördük. Bu hastanede hastalara ney sesi, kuş sesleri, su sesi dinletilerek iş uğraşı terapileri ile hastaların nasıl topluma kazandırıldığını gördük. Tıp Medresesini ziyaret ettik. İbn-i Sina’nın eserlerinin batı toplumlarında nasıl ilgi gördüğünü öğrendik. Genç hekim adayları olarak İslam Tıbbı adına birçok kıymetli bilgiye ulaştık” dedi.

Öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibinin her zaman üniversite gençliğinin yanında olduğunu da kaydederek, “Büyükşehir Belediyesi’ne, düzenlediği Edirne Gezisi için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.