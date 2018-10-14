Kocaeli'nin ilçelerinde kanser taraması başladı

Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçelerinde vatandaşlara kanser taraması yapıldı.

Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor. Toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor. Bireylerin sağlıklarını koruyabilmesi ve kansere karşı erken teşhis için tarama programları yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında, kanser taramalarına ilçelerde başlandı. Derince ve İzmit ilçelerinde vatandaşlara kanser taraması yapıldı.

6 yıl sürecek proje kapsamında ilçelerdeki kanser taramalarına başlandı. Derince Belediyesi Yüzme Havuzu ve İzmit Seka Devlet Hastanesi önünde ilk olarak başlayan kanser taraması, gezici tarama araçlarında yapıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Rahim Ağzı Kanseri ve gaitada gizli kan testi taramaları yapıldı.