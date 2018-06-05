Kocaeli’nin ilk çarşı ve mahalle bekçileri yemin etti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kampüsü içerisindeki spor salonunda düzenlenen törende 104 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti. Törende bekçilerin görevleri hakkında bilgi veren Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, geceleri mıntıkalarında dolaşarak önleyici kolluk hizmeti verecek, oluşmuş suçların faillerinin tespit ve yakalanmasında zaman kazandırarak gücümüze güç katacaklardır. Bekçilerimiz aynı zamanda sosyal yaşam biçiminde devletin ilk kapısı olarak rol alıp, doğal afetlerde sorumluluk bölgelerindeki halka yardımcı olmak, alil ve acizleri kollamak, yolunu kaybedenlere yol göstermek, halkın huzurunu bozan gürültülü ortamları önlemek, hatta hastalıklı sokak hayvanlarıyla karşılaşınca ilgililere haber vermek gibi sosyal görevleri de yerine getireceklerdir" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise "Güvenlik hizmetleri hava gibi, su gibi eksikliğinde bize kendini hissettiren önemli hizmetlerin başında geliyor. Kocaeli ili olarak bizlere 200 kadro tahsil edildi. Sınavlarını kaymakamlıklarımız aracılığıyla gerçekleştirdik. Ve bugün itibariyle işlemleri ve eğitimleri tamamlanmış 104 bekçimizi göreve başlatıyoruz. Diğerleri de işlemleri ve eğitimleri tamamlandığında kademe kademe göreve başlayacak ve Kocaeli’de 200 yeni bekçi, emniyet ve polis teşkilatımızla omuz omuza hizmetleri vermeye devam edecektir. Bu emniyet teşkilatımıza önemli bir güç katacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlanan 104 bekçi yemin ederek görevlerine ilk adımlarını attı.

Yemin törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile bekçiler ve bekçilerin yakınları katıldı.