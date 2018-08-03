Kocaeli’nin ilk köy müzesi 5 Ağustos Pazar Günü açılıyor

İzmit Belediyesi tarafından Sepetçi Köyü’nde yaptırılan mahalle konağıyla aynı binada bulunan köy müzesinin saat 12.00 de açılacağını söyleyen yetkililer, “ İlimizin ilk köy müzesinde Kocaeli de yaşayan vatandaşlar tarafından bağışlanan asırlık araç gereçler yer alıyor. 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait et terazisi,1935 yılına ait su değirmen taşı, 1929 yılına ait değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgâhı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları ile zenginleştirilen müzeyi herkesin görmeye davet ediyoruz”dediler.

Köy müzesiyle birlikte yaklaşık 1 milyon lira harcanarak yaptırılan ve içerisinde muhtarlık odası, etüt yerleri, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunan konağın açılışı da gerçekleştirilecek. Pazar günü Sepetçi Köyü’nde mezarlık mevlidi etkinliği düzenleneceği de kaydedildi.