Kocaeli’nin ilk köy müzesi açıldı

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, açılan köy müzesi ile şehrin değer kazanacağını ifade etti.

Açılış programına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit ilçe Başkanı Hasan Ayaz, Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin ve köylüler katıldı.

Köy Müzesi açılış töreninde konuşan Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin, “Bizim için bir hayaldi. Hayalimiz gerçekleşti. Bu hayalimizin gerçekleşmesi için yardımcı olan ilk önce başkanımıza sonsuz emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Birçok köy konağı yaptık. Mahalle konağı yaptık. Herhalde toplasak 40’ı geçmiştir. Ama bu köy konağımız farklı. Bu özelliği ile Kocaeli’nde ilk defa yapılan Türkiye’de de yapılan tek tük yapılan bildiğim yerler var. Onların içerisinde de örnek olabilecek bir köy müzemizi de içeriyor. İzmit şehrimiz gittikçe gelişiyor. Daha önce biliyorsunuz farklı alanlarda müzeler hazırladık. Basın müzemiz var, belediye müzemiz var deprem müzemizi en son yaptık. Şimdi bir spor müzesi hazırlığı içerisindeyiz. Antik müzemiz var. İşte köy müzemizde onlardan biri. Köy müzemiz şehrimize değer kazandıracak turizmde. Ama onun daha önemlisi bu ülkenin bugünlere gelmesinde belki bugünde bu şartlarda hayat sürmemizde en etkili köylümüz olmuştur. Köylümüz bizim baş tacımız” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan konuşmasına şu şeklide devam etti: “Burada tarihten belki yüz yıl öncesi yüz elli yıl öncesinde dedelerimizin, atalarımızın nasıl yaşadıkları, nasıl üretttikleri hangi koşullarda bizleri yetiştirdiklerinin de anıları var. Burada hem köklerden gelen o ruhumuzu hissedeceğiz hem de burada atalarımıza vefa göstereceğiz. Burada sergilenen herşey orijinaldir”

Müzede, vatandaşlar tarafından bağışlanan 135 yıllık beşik, 68 yıllık tekerli pulluk, 63 yıllık hamurluk, 94 yıllık et terazisi, 83 yıllık su değirmen taşı, 89 yıllık değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgahı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları bulunuyor.

Protokol konuşmalarının ardından köy müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına katılan protokol üyeleri ve köylüler köy müzesini gezdi.