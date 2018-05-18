Kocaeli’nin ilk metro projesinde 3 firma finale kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca hattında yapılacak metro hattı için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen ihaleye 6 istekli firma katıldı. Kapalı zarf usulü şeklinde gerçekleşen ihalede istekli firmalardan 4’ü tekliflerini sundu. Bir firma teminat mektubu süresinin yetersizliğinden ihale dışı kalırken 2 firma ise teklif

vermeyerek ihaleden çekildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 797 milyon 169 bin 355 TL 54 kuruş olan ihalede en düşük teklifi 2 milyar 488 milyon 489 bin 457 TL ile verilirken, en yüksek teklif ise en yüksek teklif 2 milyar 690 milyon TL oldu. 52 ay yapım süresi tanınan projede 3 firmanın teklifi değerlendirmeye kaldı. İhaleyi kazanan firma 15 gün sonra komisyon incelemesinin ardından açıklanacak.

Öte yandan metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. 15,6 kilometre uzunluğa sahip olacak hatta, gidiş-dönüş olarak toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. 12 istasyon yer alacağı hat ile Darıca, Gebze ve OSB’ler arasındaki ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak.