Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binasında son gelindi

‘Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası’ olma özelliği taşıyan Sarnıç Han’da dış cephe kaplanmaya başlandı.

.Kocaeli’nin ‘ilk yeşil kamu binası’ olma özelliği taşıyacak olan ve mimarisi ile dikkat çeken Sarnıç Han’da da müteahhit kaynaklı gecikme sonrasında yeniden ihaleye çıkılmış ve çalışmalar hızlandırılmıştı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da son meclis toplantısında çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtmişti. İç tefrişat ile birlikte binanın dış cephe giydirme çalışması da başlatıldı.

7 kat olarak inşa edilecek olan Sarnıç Han’ın bodrum katında otopark da yer alıyor. Diğer katlarda ise 5 adet banka, mescit, 4 adet büyük mağaza, 56 adet ofis ve çatı katında bulunacak olan restoran kısmı dikkat çekiyor. Körfez Belediyesi yetkilileri kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını ve teslimlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yeşil bina özelliği taşıyacak olması nedeniyle, Sarnıç Han da yer altı suları drenaj kuyularında toplanıp çevre sulama da kullanılacak. İş merkezinin çevre aydınlatması yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerji panelleri ile sağlanacak. İç bahçe ve çevre peyzaj alanları az su ihtiyacı olan bitkilerle çevrelenecek. Bununla birlikte iş merkezinin ortak alanları ve çevre aydınlatması az enerji tüketen LED aydınlatmalarla donatılacak.