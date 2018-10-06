Kocaeli'nin köyleri modern futbol sahalarına kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'nın Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerinde yapımına başlanılan modern futbol sahalarının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Halkın spor yapabilmesi için kentteki spor alanlarını çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spor yapabilmelerini sağlıyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgeye yakın olan bu tesislerde vakitlerini değerlendirerek spor yapabiliyor. Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerinde yapımına başladığı modern futbol sahalarıyla çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde spor yapmasını sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'nın köylerinden başarılı futbolcuların yetişmesini de sağlayacak.

Modern futbol sahaları için devam eden çalışmalar kapsamında Kocakaymaz Köyü'nde saha çevre perde beton inşa edildi ve çevre direklerinin montajına başlandı. Alefli köyünde saha çevre perde beton inşa edilirken Dalca köyünde iç toprak dolgusu ve Karaağaç köyünde iç mıcır dolguları yapıldı. Ayrıca Karaağaç köyündeki sahada drenaj boruları da döşendi.

Alefli köyünde 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 5 bin metrekare parsel alanının 600 metrekaresine konumlandırılacak olan doğal zeminli futbol sahasının çevresine, 100 metre uzunluğunda 2,2 metre yüksekliğinde çevre çiti yapılacak. Kocakaymaz köyünde yapılacak olan doğal zeminli futbol sahası 30 çarpı 50 metre boyutlarında, 8 bin 500 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine inşa edilecek. Kocakaymaz köyündeki sahanın çevresine 2,2 metre yükseklikte ve 160 metre uzunluğunda çevre çiti yapılacak.

Çevresine 2,2 metre yükseklikte 100 metre çevre çitinin yapılacağı Dalca köyü doğal zeminli futbol sahası, 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 11 bin 300 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine konumlandırılacak. 24 çarpı 35 metre boyutlarında sentetik çim zeminli olacak olan Karaağaç futbol sahası, 2 bin 500 metrekare parsel alanın 840 metrekaresine konumlandırılacak. Ayrıca Karaağaç futbol sahasının çevresine 4 metre yüksekliğinde 118 metre uzunluğunda çevre çiti yapılacak.