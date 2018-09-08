Kocaeli’nin lezzetleri KO-MEK ile sofralara taşınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kütür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı geçen yıl gerçekleştirdiği bir çalışma ile tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan bilge şehir Kocaeli’ne özgü lezzetleri bir kitapta topladı. “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri’’ kitabında Kocaeli yöresine özgü 148 adet yiyecek ve içeceğin tarifi, fotoğrafları ve bazılarının ilginç hikâyelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesi, kitaptaki tariflerin halka öğretilmesi için en önemli eğitim birimi olan KO-MEK’i harekete geçirdi.

Bu önemli çalışmanın halka aktarılması öncesinde, KO-MEK yiyecek içecek hizmetleri alanı usta öğreticileri adeta kampa alındı. Tarifler, aynı zamanda Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabının hazırlanmasında önemli katkısı olan Türkiye Genç Aşçı Milli Takım Direktörü Naif Bagi tarafından öğretiliyor. Usta öğreticiler Bagi gözetiminde tarifleri öğrenmeye ve uygulamaya başladı. Serdar KO-MEK Kurs Merkezi’ndeki eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye Genç Aşçı Milli Takım Direktörü Naif Bagi, Kocaeli yöresine özgü yemeklerin gün yüzüne çıkartılmasındaki çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür etti. Kocaeli’nin yemek kültürü açısından çok zengin bir il olduğunu kaydeden Bagi, “Geçen yılki çalışma ile 148 adet unutulmaya yüz tutmuş tarif ortaya çıktı ve bir kitapta toplandı. Büyükşehir Belediyemiz çalışmasını burada sınırlı bırakmadı. Şimdi de KO-MEK sayesinde bu lezzetler halka aktarılacak. Usta öğreticilerimiz tarifleri öğreniyor. Aldıkları eğitimin ardından bu lezzetleri kursiyerlerine öğretecekler” dedi.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından müfredat çalışması yapılarak modül programı da hazırlanan Kocaeli’ne özgü lezzetler, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Usta Öğreticileri tarafından yeni eğitim dönemi itibariyle kursiyerlerine öğretilmeye başlanacak.