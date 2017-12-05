Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi Seka’da açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere kütüphane yapımı projesi kapsamında İzmit Seka Kağıt Müzesi içerisinde yapılan kütüphane gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Amatör Spor Kulüpleri Kocaeli Temsilcisi Murat Aydınoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenden önce kütüphanede incelemelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, kütüphane çalışanları ve kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti. “Bizim medeniyetimiz kitaplar üzerine kurulmuştur" diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Tüm kitapların anası Kuran’dır. Her gün az ya da çok mesajlar almakta fayda var. Onun yanında faydalı tarih, hikaye, roman şiir kitaplarını; artık kendi anlayışımıza göre zevkimize kalmıştır. Bilginin olması için okuyacağız, anlayacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz, kitaplara bakacağız. Elektronik kitaplar da okunabilir ama eski kitapları da okumak, sayfalarını çevirmek lazım. Onda da ayrı bir zevk, gıda vardır” dedi.

Her ilçede bir kütüphane yapılmasının gerekliliğinden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu şehir kütüphanemiz ilçemize yakışan bir kütüphanemiz değil, İzmit’e yakışan bir kütüphane değil. Aslında geç kaldık ama zararın neresinde dönersek kardır. İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin bir zamanlar bahçesine bir zamanlar bir kütüphane yapılmıştı. Ben de bir iki gittim oraya baktım ki kentimize yakışmayan, okulumuza yarayacak bir yer. Dedik ki güzel bir yer bulalım. Arkadaşlar da burayı tasfiye etti. Hakikaten burası çok yakıştı, gayet nefis, İzmit’e yakışan bir yer oldu. Şimdi inşallah Gebze’de aynı çalışmayı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından Tuğba Demirkan isimli bir hemşire, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi kitabından bir bölümü seslendirdi. Tören, kütüphanede en çok kitap okuyan Mustafa Yazar, Ali Aslantürk ve Dilek Evcenler’e kitap seti hediye edilmesi ile son buldu.

Öte yandan geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlığın ön planda tutulduğu Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde, 87 rafta birbirinden farklı 15 bin kitap ve 5 adet süreli yayın bulunuyor. E-kütüphane bölümünde 6 adet bilgisayar ile sistem üzerinden Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 28 konu başlığında 18 bin kitaba kullanıcılar erişim sağlayabilecek.

Kütüphane Üyelik Kartı bulunanlar 15 gün süreliğine kitapları ödünç alıp okuyabiliyor. Halk Kütüphanesi şimdilik 6 bin 620 üye okuyucuya sahip. Yeni ve modern yapısıyla göz dolduran kütüphane, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 9.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.