Kocaeli’nin spor camiası iftarda buluştu

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen iftar programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaelispor başkanı Bahri Yavuz, amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcular katıldı.

"Spor, günümüzde sağlıklı yaşamanın ve mutlu olmanın olmazsa olmazıdır” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Her zaman söylüyorum. İnsan hayatta mutlu yaşamak ister. Bunun birinci kuralı sağlıklı olmaktır. Sağlıklı olmayınca insan mutlu olamaz. Sağlıklı yaşamanın da ilk kuralı sağlıklı beslenme, spor yapmak, vücudu hareket ettirmektir. Sağlıklı yaşamak için eklemlerimiz bacaklarımız ve kollarımız her zaman hareket etmelidir. Amatör spor kulüplerimizi önemsiyoruz. Her spor kulübümüz adeta bir rehabilitasyon merkezi gibi. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıp güzel alışkanlıklar elde etmesi için birer eğitim yuvası oluyor” dedi.

“Sık sık hastalanmamak, hastanelere gitmemek için spor yapmak, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Sağlıklı huzurlu bir toplum olabilmek için spor kulüplerine çok iş düşüyor. ‘Sağlıklı Anneler Mutlu Aileler Spor Kulübü’nü kurduk. Sağlıklı yaşamak isteyen hanım kardeşlerimiz gelsin kulübümüze üye olsun. Sporu bir yaşam tarzı haline getireceğiz. Sporu sadece futbola endekslemeyelim. Onu da destekleyelim ama her yaştan insanımızın spor yapabileceği ortamları da hazırlamalıyız. Spor yapalım sağlıklı olalım Kocaeli’nin güzel insanları olarak, bu anlamda model olalım. Türkiye’ye örnek olalım” ifadelerini kullandı.