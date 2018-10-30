Kocaeli'nin yeni balık pazarı tanıtıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan balık pazarının taşındığı sahildeki Balıkhan Balık Pazarı, yapılan balık ikramıyla tanıtıldı.

Yıllardır İzmit'te Halkevi olarak bilinen bölgede hizmet veren balık pazarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan İzmit sahilindeki Balıkhan Balık Pazarı'na taşındı. Eylül ayında yeni yerine taşınan balık pazarının tanıtımı düzenlenen programla yapıldı. Balıkhan'ın önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yeni balık pazarının kente prestij kattığını ifade ederek, “Türkiye'de yaşadığımız için Allah'a çok şükredelim. Türkiye'nin en güzel köşelerinden birisi de Kocaeli'dir. 15 yıldır Kocaeli'yi, her köşesini olduğu gibi İzmitimiz'i de kucakladık. Maalesef 15 yıl öce denizimiz, Körfezimiz bize yakışır değildi. Etrafından oturamıyor, balık tutamıyorduk, dinlenemiyorduk, çay içip spor yapamıyorduk. Ama bugün geldiğimiz bu noktada ama artık şu anki durumu görmenizi arzu ederim. Görüyorsunuz, artık Avrupa'dan daha güzel sahillerimiz, spor yapabileceğimiz pırıl pırıl tesislerimiz, çok güzel esnafımız var” dedi.

Yeni balık pazarının hem vatandaşlara hem de müşterilere kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaosmanoğlu, “Balık pazarımız eski yerinde hem eskimiş hem de problemleri olan bir yerdi. Yeşil alan üzerinde olan bir yerdi ama şehrin içinde kalmış, sıkışmış bir durumdaydı. Bunu esnafımızla birlikte kararlaştırıp nefis bir yere getirdik. Ulaşımı da kolay. Burada inanıyorum ki müşteri talebi de artacak. Ulaşımı daha kolay olacak. Burada otoparkımız var. Aracını park edip 15-20 dakikada alışverişini yapabilir. Bunlar çok kısa sürede gerçekleşebilir. Balık pazarı, yukarıda sıkışık bir durumdaydı, trafik de sıkışıktı. Burada esnaf kardeşlerimiz çok güzel bir şekilde hizmetlerini yapacaklar. İnşallah helalinden para da kazanacaklar” diye konuştu.

Tanıtım programı, vatandaşlara yapılan balık ikramının ardından balıkçıların Başkan Karaosmanoğlu'na hediye takdim etmesi ile sona erdi.