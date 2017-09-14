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14 Eylül 2017 13:07

Kocaelispor performans analizinden geçti

SPORTAM’da genç futbolcularının performans analizleri gerçekleştirildi.

Kocaelispor performans analizinden geçti

14 Eylül 2017 13:07


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından sporcu sağlığı ve performansını takip amacıyla projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM), sporcuların ikinci adresi olmayı sürdürüyor. Merkezde geçtiğimiz günlerde Kocaelispor Alt Yapı U-17 takımının performans analizi yapıldı. Geniş ve kapsamlı analizde, 21 futbolcunun performans düzeyi kayıt altına alındı.


Antropometrik ölçümler yapıldı


Analizler çerçevesinde genç futbolcuların belirli antropometrik ölçümleri, branş performans düzeylerine yönelik testler uygulandı. Ölçüm ve testler öncelikle sporcuların fiziksel profillerinin oluşturulması ve kondisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Söz konusu testler, antrenman döneminin belli zamanlarında tekrarlanacak ve bu sayede sporcu ile ilgili durum bilgisi elde edilmiş olunacak.


Dünyanın kullandığı test cihazları


Öte yandan söz konusu testler arasında SPORTAM biriminin laboratuvarına yeni kazandırdığı dünyanın sayılı sportif test cihazları kullanıldı. Kocaelispor U-17 yönetimi ise futbolcularına tanınan bu önemli fırsat için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Takım antrenörü Yusuf Yazıcı, profesyonel antrenman çalışmalarının yapılabilmesi için sporcu test ve ölçümlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu konuda Avrupa standartlarında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SPORTAM birimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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